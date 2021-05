서희건설, ‘직산역 서희스타힐스’ 11일 1순위 청약 접수

[아시아경제 류태민 기자] 서희건설은 오는 11일부터 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 406-1 일대에 조성하는 ‘직산역 서희스타힐스’의 1순위 청약을 받는다고 6일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 25층, 8개 동, 59·84㎡(전용면적) 총 653가구 규모로 조성되며, 이중 294가구가 일반분양된다. 전용면적별 일반분양 가구수는 ▲59㎡A 91가구 ▲59㎡B 119가구 ▲84㎡A 68가구 ▲84㎡B 16가구로 구성된다.

‘직산역 서희스타힐스’는 비규제지역에 들어서서 전매제한이 없다. 만 19세 이상의 천안시 거주자와 더불어 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시 거주자도 청약통장 가입 후 6개월이 지나고 주택형별 예치금만 충족하면 세대원 및 다주택자도 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한을 적용받지 않고 기존 주택 당첨 여부와 관계없이 청약할 수 있다.

교통도 편리하다. 지하철 1호선 직산역을 도보로 이용할 수 있고, KTX천안아산역과 경부고속도로 천안IC와 북천안IC를 이용해 수도권, 광역으로 이동이 가능하다.

도보권인 삼은초를 비롯해 소망초, 업성초, 부성중, 북일여고, 업성고, 천안산고 등이 인근에 위치해 교육 여건이 좋다. 서북구청과 천안시농수산물도매시장, 매가마트 등 각종편의시설도 인접하다.

이 단지는 특히 대지면적의 35%를 할애해 '공원형 아파트'로 조성하는 점도 눈에 띈다. 또한 470m가량의 단지 순환 보행네트워크를 따라 산책로를 연결할 전망이다.

청약일정은 오는 10일 특별공급을 시작으로 11일 1순위, 12일 2순위 청약이 이뤄진다. 당첨자 발표는 18일, 정당계약은 5월31일~6월2일까지 사흘 간 진행된다. 특별공급 및 1, 2순위 신청자는 청약통장 가입 은행의 구분 없이 한국부동산원 청약홈 홈페이지 또는 청약홈 모바일 앱을 통해 청약 접수하면 된다. 계약은 견본주택 방문을 통해 진행된다.

