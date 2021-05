공매도 조정장…'어닝 서프라이즈' 종목 매수 기회

[아시아경제 지연진 기자]지난 3일부터 공매도 재개로 국내 증시가 조정장을 이어간 가운데 실적 서프라이즈 종목을 중심으로 매수할 시점이라는 지적이 나온다.

5일 KB증권에 따르면 올해 1분기 실적 시즌에서 시가총액 기준 전체 종목의 60% 가량 결과를 발표했다. 1분기 코스피 영업이익은 현재까지 전년동기대비 12% 성장하는 실적을 보였다. 지난해 3분기 영업이익 10%를 웃도는 '어닝 서프라이즈'다.

강민규 KB증권 연구원은 "어닝 서프라이즈를 기록 중인 1분기 실적 시즌이 후반을 향하고 있지만, 여전히 서프라이즈를 보여줄

종목들은 남아있다"며 "최근의 조정은 서프라이즈 예상 종목을 매수하기 좋은 타이밍을 제공해줬다"고 밝혔다.

반도체와 은행, 철강, 자동차는 대부분 종목이 실적 발표를 마쳤고, 보험과 통신, 유틸리티, 음식료, 미디어, 호텔 및 레저, 유통, 운수, 에너지, 건강관리, 소프트웨어 등은 여전히 절반 이상의 종목이 실적 발표를 앞두고 있다. 최근 실적 추정치 상향이 두드러지는 증권과 유통, 운송, 에너지, 보험은 깜짝 실적이 예상된다.

강 연구원은 "4월 말 시작된 조정에 휩쓸려 낙폭 과대에 진입했지만, 서프라이즈 기대감이 있는 종목을 매수하기 좋은 시점"이라며 "공매도 재개 이외에 시장을 흔들만한 이슈가 없다면 코스피 3100 초반은 매수 대응이 적절하며, 서프라이즈 후보 종목을 공략할수 있다"고 전했다.

그는 최근 낙폭이 큰 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 18,000 등락률 +7.05% 거래량 1,215,923 전일가 255,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 1년 만에 정제마진 3달러대 복귀…웃지 못하는 정유업계이번엔 배터리 교체 서비스 경쟁…배터리업계, 'BaaS' 사업 가속도다쓴 페트병 10개로 자원봉사 조끼 만든다 close 과 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 6,500 등락률 +2.47% 거래량 1,348,254 전일가 263,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 박찬구, 금호석유 대표이사 사임…전문경영인 체제로(종합)금호석유, 고영훈·고영도 신규 사내이사 후보로 발탁금호석유, 사상 최대 분기 실적…1Q 영업익 6125억 close , 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 486,918 전일가 106,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 증시 오르고 지분가치 상승까지...한국금융지주 한달새 28% 뛰어다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니 close , KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 6,500 등락률 +2.18% 거래량 52,205 전일가 297,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일KCC, 3837억 규모 엠오엠 1호 사모투자 주식 취득대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정 close 와 낙폭이 크지 않았던 HMM과롯데케미칼,F&F 등의 어닝 서프라이즈를 예상했다.

