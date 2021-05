[아시아경제 윤동주 기자] 연둣빛 신록이 어디서나 싱그러운 5월은 봄의 한가운데다. 어린이날인 5일 서울 중구 남산공원을 찾은 시민들이 초록색 나무숲 사이를 거닐며 봄의 정취를 만끽하고 있다. 지난밤 내린 봄비를 머금어서 더욱더 싱그럽다.

