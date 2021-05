[아시아경제 구은모 기자] E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 24,091 전일가 46,200 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 E1, 1607억 규모 액화석유가스 매매 계약 체결LS그룹, 오너 3세 구동휘 전무 계열사 대표이사에 선임LS그룹, 친환경·스마트 기술 선도 close 은 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 2,000 등락률 +0.70% 거래량 295,042 전일가 286,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 롯데케미칼 첨단소재, 글로벌 환경성적표지 인증 close 과 1635억8986만원 규모의 액화석유가스 매매 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 4.17% 규모이며, 계약기간은 다음달 1일부터 내년 5월31일까지다.

