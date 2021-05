고속열차 탑승한 ‘더샵’ 지역 최고가 행진 이어간다… 양평역 인근 ‘더샵 양평리버포레’ 주목

국내를 대표하는 아파트 브랜드 ‘더샵’이 화제를 모으고 있다. KTX, SRT 등 고속열차 인근에 들어서는 더샵 아파트 대부분이 지역 내 최고가를 형성하고 있어서다. 이에 양평에서 지난 달 30일 견본주택을 오픈하고 본격 분양에 돌입한 ‘더샵 양평리버포레’도 덩달아 주목을 받고 있다.

가장 먼저 화제가 된 아파트는 SRT 동탄역 인근에 위치한 ‘동탄역 시범 더샵 센트럴시티’이다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 이 아파트의 전용면적 84㎡는 작년 12월 12억5500만 원에 거래되며 작년 화성시에서 거래된 전용면적 84㎡ 기준 최고가를 기록했다. 충남 천안에 위치한 ‘천안 불당 지웰 더샵’ 아파트도 마찬가지다. 이 아파트의 전용면적 84㎡는 작년 11월 9억1500만 원에 거래되며, 천안서북구 전용면적 84㎡ 기준 역대 최고가를 갱신했다.

이렇듯 고속열차 인근 들어선 ‘더샵’이 지역 내 최고가를 갱신하는 이유는 더샵의 브랜드 파워와 서울 접근성이 연관된 KTX, SRT 등 고속열차가 시너시 효과를 일으킨 것으로 분석된다. KTX와 SRT는 최고속도가 300km를 넘어서는 고속철도로, 지방이나 수도권 외곽에서 서울 접근성을 크게 향상시켜주는 역할을 하고 있다.

이달에는 견본주택을 오픈하고 본격 분양에 돌입한 ‘더샵 양평리버포레’가 수도권 전체에서 화제다. KTX·경의중앙선 양평역을 걸어서 이용할 수 있는 데다 양평에 들어서는 첫 더샵 브랜드 아파트이기 때문이다. 뿐만 아니라 투자가치 높은 수도권 비규제지역 양평에 들어서기 때문에 실수요자는 물론 투자자까지도 몰리고 있다.

더샵 양평리버포레는 경기도 양평군 양평읍 양근리 538-1번지에 지하 4층 지상 최고 23층 6개동, 총 453세대 규모로 조성된다. 청약 일정은 오는 10일 특별공급을 시작으로 11일 1순위, 12일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 18일이며, 정당계약은 5월 31일부터 6월 3일까지 4일간 진행된다.

더샵 양평리버포레는 KTX·경의중앙선 양평역이 도보권에 있고 KTX를 이용하면 서울역까지 40분대로 접근이 가능하다. 또한 수도권 제2순환고속도로 양평~화도 구간 2022년, 양평~이천 구간 2026년 개통이 예정돼 타지역으로의 이동이 훨씬 수월해질 전망이다. 특히 지난 달 서울(송파) ~ 양평 고속도로가 예비타당성 조사를 통과하면서 기대감이 더욱 높아졌다. 서울 송파부터 양평까지 27km를 연결하는 이 도로가 향후 개통되면 양평에서 서울까지 약 15분이면 이동할 수 있게 된다.

양평은 희소성 높은 수도권 비규제지역으로 만 19세 이상의 경기도, 서울, 인천 거주자라면 1순위로 청약할 수 있다. 청약통장 가입기간 1년 이상, 주택형별 예치금을 충족하면 세대주, 세대원, 다주택자 누구나 1순위로 청약이 가능하다. 재당첨 제한도 없으며 당첨자 발표일로부터 6개월 후 분양권 전매도 가능하다. 무주택자, 1주택자까지 취득세 중과 적용이 안되는 등 세금면에서도 부담이 덜 하다.

빈양산, 남한강 자전거길, 양강섬공원, 양평나루께축제공원 등이 가깝고, 인근 미술관, 문화원, 체육관, 평생학습센터 등의 시설을 갖춘 양평 공공문화시설이 위치해 있다. 양평초, 양평중, 양일중, 양일고 등 초·중·고교가 인근에 위치해 있고, 재래시장, 롯데마트, 하나로마트, 병원 등도 가깝다.

더샵 양평리버포레는 세대의 70% 이상이 남한강을 조망할 수 있고 단지 내 전망데크를 이용해 빈양산, 남한강 등 풍부한 자연 경관을 만끽할 수 있다. 단지 중앙에는 가로공원, 플라워 스트릿이 자리하고 포켓쉼터, 로비가든 등 계절에 따라 아름답게 변화하는 수목으로 꾸며진다. 단지 곳곳에 다양한 휴게공간과 놀이시설도 마련된다.

일부세대에 유상옵션으로 제공하는 대형현관수납공간은 라이딩과 캠핑을 취미로 즐기는 세대에 안성맞춤이다. 호텔 욕실과 같은 스타일링 바스룸 등 특화설계도 누릴 수 있다. 실내 골프장, 피트니스센터, GX룸, 멀티룸과 자녀를 위한 에듀존, 독서실, 북카페 등 다채로운 커뮤니티 시설도 들어선다.

견본주택은 경기도 양평군 양평읍 양근리 69-3 일대에 운영 중이다.

