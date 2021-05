[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ JW신약=1분기 매출액 203억 기록...전년 동기 대비 4.6% 감소

◆ 초록뱀미디어=운영자금 목적 31억 규모 유상증자 결정

◆ 인포마크=1분기 매출액 전년 동기 대비 87% 상승한 109억 기록...영업이익 10억 흑자전환

◆ 심텍홀딩스=1분기 매출액 2836억 전년 동기 대비 2.3% 감소...영업이익 154억 16.4% 증가

◆ 비츠로시스=자본잠식률 50% 이상에 이어 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 등 상장폐지 사유 발생

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr