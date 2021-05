SK케미칼-파마리서치, '콘쥬란' 공동 프로모션 시행

[아시아경제 이춘희 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 7,500 등락률 -2.81% 거래량 49,615 전일가 266,500 2021.05.03 11:30 장중(20분지연) 관련기사 SK케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.48%SK케미칼, 주가 28만 7000원.. 전일대비 -4.65%SK케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.04% close 이 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 70,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 38,206 전일가 70,000 2021.05.03 11:30 장중(20분지연) 관련기사 파마리서치프로덕트, 파마리서치로 상호 변경파마리서치프로덕트, 보통주 1주당 500원 현금배당증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 close 와 골관절염 영역의 관절강 주사 제품 판매를 위한 협력에 나선다.

SK케미칼은 파마리서치와 관절강 주사(의료기기)인 '콘쥬란'의 국내 시장 점유율을 높이기 위해 종합병원 마케팅 및 영업에 대한 공동 프로모션(Co-promotion) 시행을 위한 협약을 맺었다고 3일 밝혔다.

SK케미칼은 이번 공동 프로모션을 통해 골관절염치료제 조인스정, 트라스트 패치에 이어 관절강 내 주사인 콘쥬란까지 더해 골관절염 치료제품의 포트폴리오를 완성하게 됐다. 파마리서치도 근골격계 영역의 마케팅 역량이 뛰어난 SK케미칼과 손을 잡고 콘쥬란의 시장 점유율 확대를 기대하고 있다.

콘쥬란은 점도가 높은 폴리뉴클레오티드나트륨이 들어있어 무릎 관절강 내로 주입 시 일정 형태를 유지해 관절 마찰과 통증을 줄여주는 효능이 있다. 폴리뉴클레오티드나트륨은 이미 유럽에서 10년 넘게 사용된 원료로 임상 자료를 통해 안전성과 유효성이 입증됐다.

국내에서 2019년 출시된 콘쥬란은 지난해 3월부터 무릎 골관절염 환자를 대상으로 보험 급여가 확대됐다. 더 많은 골관절염 환자가 혜택을 누릴 수 있게 됐다. 지난해 국내 관절강 주사 시장은 약 1000억원 규모로 추산된다.

최범 파마리서치 마케팅 실장은 "콘쥬란은 지난해 급여화로 저변이 확대됐고 관절강 주사 시장에 새로운 변화를 주도하고 있다”며 “SK케미칼의 마케팅 역량과 노하우를 바탕으로 국내 시장 점유율을 보다 확대할 수 있을 것”이라고 전했다. 김정훈 SK케미칼 파마기획실장도 “이번 공동 프로모션을 통해 근골격계 영역에서 SK케미칼의 입지가 한 층 더 강화될 것”이라며 “동시에 기존 제품과의 시너지를 통해 환자의 삶의 질 향상에 기여할 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr