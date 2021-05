[인터뷰]문석진 서대문구청장"시민의 새로운 일상 사회적경제로 만들 것"

한국판 뉴딜·사회적경제 접목 사회적경제 3법 제정 지원...포용사회 구현 위한 역할 감당

[아시아경제 박종일 기자] “우리가 당면한 양극화와 기후변화, 감염병 확산이라는 위기를 실질적으로 극복하기 위해서는 지방정부의 여러 정책에 사회적경제를 더 적극적으로 도입하고 확장해야 합니다”

‘전국 사회연대경제 지방정부협의회’ 회장인 문석진 서대문구청장은 본지와 인터뷰에서 “UN 사회연대경제TF도 ‘사회연대경제가 코로나 위기 속 사회 구성원들의 삶의 질을 개선, 사회경제적 양극화를 해결할 수 있는 최선의 전략’이라고 분석했다“며 이 같이 강조했다.

협의회는 전국 48개 시군구가 참여하는 지방정부협의체로 ‘호혜와 연대의 사회적경제로 사람과 마을이 중심이 되는 지역공동체를 실현한다’는 목표를 갖고 2013년3월 출범했다.

올 2월 정기총회에서 신임 회장에 선출된 뒤 최근 대한상공회의소 국제회의장에서 새 집행부 출범식과 정책토론회를 연 문 구청장은 “협의회 5기에서는 사회적경제를 통한 일상의 도약을 목표로 삼겠다”고 밝혔다.

“사회적경제가 ‘사람의 경제’, ‘따뜻한 경제’로 더 많은 시민들의 일상에 함께할 수 있어야 한다”고 강조한 문 구청장은 “시민 생활의 여러 영역에서 체감할 수 있는 우수 사례를 만들고, 사회적경제 조직의 규모화를 지원, 공공과 민간에서 사회적경제의 정책 역량을 키우는 데 집중하겠다”고 언급했다.

또 “사회연대경제를 통해 우리 사회가 코로나 위기를 극복할 수 있도록 한국판 뉴딜과 사회적경제를 접목하겠다”며 “사회적경제의 지평을 넓혀 우리 일상에 든든히 뿌리내리도록 하겠다”고 말했다.

문 구청장은 협의회 창립 초기부터 소속 지자체 회원으로 활동하며 서대문구 사회적경제마을자치센터와 가좌역·신촌역 소셜벤처 육성 공간 등 사회적경제 창업 생태계를 조성, 초기 창업 팀을 적극 지원해 왔다.

지난 2015년 제정한 ‘서대문구 사회적경제 활성화 지원 조례’를 바탕으로 창업 지원에 꾸준히 힘써 온 결과 서대문구에서 106개 창업 팀이 육성되고 32개 팀이 예비사회적기업으로 지정됐다.

이처럼 구체적 성과를 보였기에 협의회의 5기 활동이 더욱 기대를 모은다. 문 구청장은 신임 회장으로서 협의회 회원 지방정부에 세 가지 목표를 제시했다.

첫째는 시민 삶에 필수적이며 실제 사회적경제의 효과를 체감할 수 있는 분야에서 혁신적인 공공서비스와 민간협력사업을 사회연대경제 방식으로 추진하는 것이다. 돌봄, 교육, 의료복지, 주거, 폐기물처리, 에너지공급 등 영역에서 사회적경제 모델을 도입한 대표 사례를 정부의 한국판 뉴딜 및 탄소중립 정책과 연계해 전국으로 확산한다는 목표다.

둘째는 사회적경제기본법, 공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법, 사회적경제기업 제품의 구매촉진 및 판로지원에 관한 특별법 등 소위 사회적경제 3법이 조속히 제정될 수 있도록 국회, 관계 기관, 사회적경제 조직들과 함께 최대한의 노력을 기울이는 것이다.

셋째는 법 제정 이후 예상되는 정책변화에 선제적으로 대응하기 위해 구체적인 사회적경제 정책 프로그램들을 구성, 지방정부의 정책 역량을 강화하는 것이다.

아울러 ‘사회적경제 조직들과 협력’을 거듭 강조한 문 구청장은 “지역자산을 기반으로 하는 성장 방안을 함께 고민해 지역별 우수 사례를 확산시키겠으며 경쟁력 있는 사회적경제 조직의 제품과 서비스가 고객에게 더 가까이 갈 수 있도록 다양한 기회를 함께 만들어 가겠다고 밝혔다. 또 “사회적경제 조직이 국내뿐 아니라 해외로도 진출해 활동할 수 있는 기반을 구축하겠다”고 말했다.

5기 협의회의 첫 정책토론회 주제를 ‘자원순환 경제의 실현과 전망’으로 정한 것과 관련해서는 ‘탄소중립 달성에 필수적인 자원순환을 지역에서부터 실천하고자 하는 의지에 따른 것’이라며 “폐기물 문제 해결에 앞장서고 있는 사회적경제 조직 그리고 주민, 정부와 협력해 지역현실에 맞는 효과적인 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다. 문석진 구청장은 “역사적으로 증명된 사회연대경제 회복력은 그 사회가 지닌 역량과 자원을 모아낼 때 발휘될 수 있다”며 “우리 국민이 코로나의 위기를 극복하고 일상을 회복하도록, 그리고 더 나은 일상으로 도약할 수 있도록 지방정부들이 사회연대경제를 통한 포용사회 구현의 중추적 역할을 감당해 가겠다”고 힘주어 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr