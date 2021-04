정부, '2호선 청라 연장'·'6호선 구리남양주 연장' 검토

전국 20개 신규 노선 반영 ‥ 경기도 관련 15개 노선

[아시아경제 라영철 기자] 지난 22일 국토교통부가 발표한 '제4차 국가철도망 구축 계획' 초안에서 제외됐던 '서울2호선 청라 연장(홍대입구~청라)'과 '서울6호선 구리·남양주 연장(신내~남양주)' 등 2개 신규 노선이 '제4차 대도시권 광역교통 시행 계획' 추가 검토 사업에 포함됐다.

또, '국가철도망 구축 계획' 초안'에 반영된 '대장홍대선'과 '위례과천선' 등 경기도 관련 15개 신규 노선은 이번 '대도시권 광역교통 시행 계획' 초안에도 반영됐다.

경기도는 29일 "대도시권광역교통위원회가 개최한 '제4차 대도시권 광역교통 기본 및 시행 계획' 수립 용역 결과가 공청회를 통해 공개됐다"며 이같이 전했다.

'대도시권 광역교통 기본 및 시행계획'은 미래 대도시권 광역 교통의 방향성을 제시하고 여건 변화에 효율적으로 대처하기 위한 20년(기본 계획)과 5년(시행 계획) 단위 중장기 계획으로서, 이번에 전국적으로 총 20개 신규 노선이 반영됐다.

이 중 경기도 관련 노선은 15개며, 신도시 광역교통 수요 해소를 위한 철도는 '강동·하남·남양주선'과 '고양·은평선' 등 5개다.

3기 신도시 관련 노선은 '위례·과천선', '별내선 연장', '강동·하남·남양주선', '고양·은평선', '송파·하남선'이다.

수도권 외곽 주요 개발 지역과 서울 간 이동 편의를 위한 '도시철도 연장형' 광역 철도와 분당선 연장, 일산선 연장, 신구로선 등 10개 신규 광역 철도 노선도 이번 계획안에 포함됐다.

4차 대도시권 광역 교통 시행 계획 노선은 기획재정부의 예비 타당성 조사를 거쳐 사업 추진 여부가 결정되며, 최종 계획안은 상반기 중에 확정·고시될 예정이다.

