제일기획, 1분기 영업이익 410억원…전년比 34.2% 증가(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 200 등락률 -0.91% 거래량 243,274 전일가 21,950 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 제일기획, 1분기 영업이익 410억원…전년比 34.2% 증가제일기획, 1Q 영업익 410억…전년比 34%↑쉐보레, 박재범과 협업 마케팅…'트레일블레이저' 신규 캠페인 공개 close 은 29일 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 410억원으로 전년동기대비 34.23% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 6967억원으로 전년동기대비 2.27% 증가했고, 순이익은 329억원으로 31.09% 늘었다.

제일기획은 "주요 광고주 신제품 출시 효과 및 비계열 물량 동반 성장으로 고성장을 했다"며 "연결 자회사는 디지털 부문 성장을 견인하며, 북미·중국·동남아 지역 중심으로 실적 호조가 지속되는 등 전반적인 회복세"라고 설명했다.

지역별 매출총이익에서 해외사업 비중은 지난해 72%에서 올해 1분기 76%로 증가했다. 특히 북미 매출이 전년동기대비 28% 증가했고, 중국(23%)과 동남아(12%)에서도 두 자릿수 성장률을 기록했다.

디지털 사업 비중은 지난해 43%에서 올해 1분기 48%로 증가했다. 또한 삼성 외 광고주 비중은 지난해 28%에서 올해 1분기 27%로 하락했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr