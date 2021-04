[아시아경제 이선애 기자] KG모빌리언스가 2%대 상승세를 보이고 있다.

29일 오전 10시23분 KG모빌리언스는 전일대비 2.28% 오른 1만1200원에 거래중이다.

이날 KG모빌리언스는 연결 기준 지난해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 26.38% 증가한 122억8800만원으로 잠정집계됐다고 공시했다. 매출액은 760억5600만원으로 전년 동기 대비 44.34% 증가했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr