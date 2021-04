롯데정밀, 1Q 영업익 355억…전년比 30.4% ↓

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 4,000 등락률 -5.44% 거래량 337,056 전일가 73,500 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 롯데정밀화학, 1Q 영업익 494억원…전년比 30% 감소[특징주]롯데정밀화학, 실적 개선 기대감...12% 급등세[클릭 e종목]"롯데정밀화학, 1분기 실적 개선 전망…그린 퍼즐 완성" close 이 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 30.4% 하락한 355억원이라고 28일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 3439억원으로 1.7% 감소했다.

코로나19 영향에 따른 수요 하락 등 영향으로 매출과 영업이익이 감소하였으나, 전분기 대비해서는 전반적인 경기 회복에 따른 염소 계열 국제가 상승과 셀룰로스 계열 제품의 판매량 확대에 힘입어 매출액과 영업이익이 증가하였고 영업이익률은 10.3% 수준을 유지했다.

롯데정밀화학은 올해 상반기 고부가 스페셜티 사업에 총 1400억원 규모 투자를 예정대로 완료 할 예정이다. 대표적으로 셀룰로스 계열의 메셀로스(건축용 시멘트 첨가제) 공장 증설 투자 1150억원과 애니코트(의약용캡슐 원료) 공장 증설 239억원 규모 투자다.

롯데정밀화학은 "1분기는 코로나19 여파로 전년대비 이익이 감소했지만, 2분기 주요 제품들이 성수기에 진입하고, 하반기 증설 공장 가동이 본격화 되는 등 지속적인 실적 개선이 기대된다"고 밝혔다.

