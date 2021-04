[아시아경제 지연진 기자] 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 8,150 등락률 +18.93% 거래량 991,192 전일가 43,050 2021.04.28 11:48 장중(20분지연) 관련기사 피플바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.29%오늘 발표났습니다!! 백신 보관용 반도체!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 주가 훨훨적중했습니다!! 국내 ‘ㅇㅇㅇ’ 치료제!! 뛰어난 효능, 주가 올라갑니다!! close 는 보통주 559만7470주를 무상증자하기로 결정했다고 28일 공시했다.

신주배정 주식수는 보통주 1주당 1주며, 1주당 액면가격은 500원이다.

신주배정일은 다음달 17일, 신주 상장 예정일은 6월4일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr