피앤씨테크는 조광식 대표이사 체제에서 윤남선 대표이사 체재로 변경했다고 27일 공시했다. 회사 측은 "변경 전 대표이사인 조광식은 대표이사직만 사임하고 사내이사직은 유지한다"고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr