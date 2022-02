[아시아경제 이민지 기자] 피앤씨테크 피앤씨테크 237750 | 코스닥 증권정보 현재가 6,580 전일대비 40 등락률 -0.60% 거래량 74,319 전일가 6,620 2022.02.15 13:59 장중(20분지연) 관련기사 국제 논문 발표! 역대급 “치료제” 개발 성공! 원전株 고공행진! 숨은 “황금주” 大공개!피앤씨테크, 윤남선 대표이사 선임 close 는 지난해 영업이익으로 19억7081만원을 기록해 전년동기대비 80.54% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액은 10.52%로 217억852만원을 기록했고 순이익은 33억687만원으로 51% 증가했다.

