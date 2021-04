도로교통공단, '자동차 운전면허 학과시험 문제' 국민참여 공모전 개최

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 2021년도 자동차 운전면허 학과시험 문제 국민참여 공모전을 개최한다고 27일 밝혔다.

공모 주제는 ▲개인형 이동장치(PM) ▲자율주행차량(오토파일럿, 스마트크루즈) ▲개정 도로교통법 ▲블랙아이스·빗길운전 등 도로환경에 따른 방어운전 ▲전기차·수소차 등 친환경차 ▲교통약자(어린이·노인) 배려 ▲운전 예절 등 운전면허 학과시험에 반영 가능한 모든 분야다.

공모전에는 국민 누구나 참여할 수 있고, 문장형·사진형·안전표지형 3가지 유형으로 문제를 만들어 지원하면 된다. 공모기간은 이날 오전 9시부터 7월26일 오후 5시까지다. 공단 홈페이지에서 공모양식을 내려받아 작성한 뒤 홈페이지에 다시 등록하면 된다.

응모된 문제 중 종합평가를 거쳐 우수문제 출제자 15명을 선정해 상품권 및 부상을 전달하고, 선정된 문제는 자동차 운전면허 학과시험 문제은행에 활용할 계획이다.

공단 관계자는 “국민이 운전면허 학과시험문제를 직접 만들어 응모함으로써 다양한 교통안전 분야에 대한 인식 향상 및 이해도를 제고할 수 있는 기회를 제공하고자 이번 공모전을 기획했다”며 “새로운 교통수단과 관련된 교통법규 준수, 배려 운전을 통해 교통사고 줄이기에 동참해 주시기를 바란다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr