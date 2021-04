한국인 만명 게놈 해독 완료했다 … 초대형 바이오 빅데이터 기반 마련

UNIST, ‘울산 만명 게놈프로젝트’ 끝 선언



첨단 게놈·바이오의료 서비스 산업 기반

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국인 만명의 유전자를 해독하는 초대형 프로젝트가 완료됐다. 질환자 뿐만 아니라 일반인의 유전자 지도도 작성돼 세계적으로 주목받고 있다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)와 울산시(시장 송철호)는 26일 오후 2시 유니스트 제4공학관 N101호에서 한국인 만명 게놈 해독 완료를 선언했다.

2015년 출범한 ‘게놈코리아 인 울산(Genom Korea in Ulsan)’을 통해 진행된 ‘울산 만명 게놈 프로젝트’의 완료를 기념하는 자리였다.

울산 만명 게놈프로젝트는 2016년 시작해 현재까지 건강인 4700명, 질환자 5300명 등 총 1만44명의 한국인 게놈 정보(Korea10K)를 수집해 해독했다.

이 범국민 게놈 기반 건강연구 사업에는 현재까지 180억 원 이상의 예산이 투입됐다.

울산시와 UNIST가 주관한 만명 게놈 프로젝트는 산·학·연·관 협력사업으로 추진됐다.

울산대병원, 울산병원, 울산중앙병원, 보람병원, 동강병원 등 지역 내 병원과, 경상대, 경희대, 충북대, 카톨릭대, 서울대, 고려대, 한의학연구원 등 여러 대학과, 연구소, UNIST 1호 벤처이자 코스닥 상장사인 ㈜클리노믹스를 비롯한 기업들이 대거 참여했다.

박종화 UNIST 바이오메디컬공학과 교수는 “게놈은 바이오산업의 반도체로 많은 나라가 개개인의 해독된 게놈 정보를 핵심 공공데이터로 구축해 바이오산업의 경쟁력 강화에 나서고 있다”며 “이번 프로젝트는 국민의 자발적 참여를 바탕으로 한국인의 유전적 다형성을 정밀하게 지도화했다는 데 큰 의미가 있다”고 설명했다.

울산 만명 게놈프로젝트는 두 가지의 큰 사업성과를 거뒀다. ‘한국인 만 명의 게놈 정보(Korea10K)’와 ‘국내 최고 수준의 슈퍼컴퓨팅 분석 인프라 구축’이다.

Korea10K는 한국인의 표준 유전자 변이정보 데이터베이스로서 가치가 크다.

차세대 게놈 사업의 핵심인 ‘다중오믹스 빅데이터’로 활용될 수 있기 때문이다. 이번 사업에서는 혈액, 타액 등을 통해 수집된 게놈, 전사체, 외유전체 등 오믹스 정보와 건강검진정보, 임상정보, 생활습관정보 등이 종합적으로 구축됐다.

이 데이터는 통합 분석을 통해 특정 질병의 원인에 대한 변화를 찾는 ‘다중오믹스 분석’에 활용될 수 있다. 한층 더 정밀한 유전적 질환 분석이 가능해질 수 있게 된다.

만명 게놈 분석을 위한 고성능 인프라 구축도 큰 성과다.

UNIST 게놈산업기술센터(KOGIC)는 수년간 대량의 게놈 정보 분석을 위해 초고성능, 고집적 연산 전자장비와 대용량 저장 공간을 구축해왔다.

빅데이터의 효율적 분석을 위한 자체 기술력 향상도 이어져, 자동화된 파이프라인을 통한 수천 명의 전장 게놈 기초 분석이 진행되고 있다.

UNIST 연구진은 2020년 5월 한국인 천명 게놈에 대한 분석결과를 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 발표해 주목받기도 했다.

현재 천명 게놈 분석 데이터는 영국 MRC센터, 케임브리지, UC버클리, UCLA, 서울대, 연세대 의대, KAIST 등 국내외 23개 연구기관에 분양돼 연구에 활용 중이며, Korea10K 또한 곧 게놈규제자유특구를 통해 상용화 연구가 진행될 예정이다.

이용훈 총장은 “만명 게놈 프로젝트를 통해 확보된 데이터, 인프라와 노하우는 바이오헬스 분야의 혁신적 경쟁력이 될 것”이라며 “디지털 헬스케어, 정밀의료, 신약개발 등 첨단 바이오분야를 선도해 지역과 함께 성장할 수 있는 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

송철호 시장은 “울산에서 시작된 게놈프로젝트는 울산 게놈서비스 규제자유특구사업을 통한 신규 기업 유치 등 미래를 이끌 신산업으로 영글고 있다”며 “울산이 첨단 질병 예측, 진단, 분석에서 앞서나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

울산 만명 게놈프로젝트는 게놈 대중화를 위해 추진된 사업이라는 점에서 해외 대형 프로젝트와 차별점을 갖는다. 질환자의 게놈 정보를 수집하는 데 초점이 맞춰진 해외 사례와 달리 자발적인 참여를 원하는 전 국민을 대상으로 수행됐다.

게놈엑스포 사업을 통한 게놈 기술 및 관련 산업 소개, 게놈 리포트를 통한 게놈의 이해 기회는 게놈에 대한 일반인의 의식을 높이는데도 기여했다는 평가이다.

