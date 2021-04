블루베리NFT, 한국프로축구연맹과 퍼블리시티권 계약

[아시아경제 유현석 기자] 블루베리 NFT 블루베리 NFT 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,920 전일대비 70 등락률 +2.46% 거래량 175,684 전일가 2,850 2021.04.26 13:43 장중(20분지연) 관련기사 블루베리NFT '한국프로야구 은퇴선수협회와 퍼블리시티권 계약'…프로야구 레전드 NFT 재탄생블루베리NFT, 탑플레이닷아이오 오픈…"NFT 사업 본격화"블루베리NFT, 한국프로야구선수협회와 퍼블리시티권 계약…"프로야구 NFT사업 진출" close 는 지난 21일 프로축구연맹과 NFT관련 퍼블리시티권 계약을 맺었다고 26일 밝혔다.

회사 관계자는 "지난해부터 코로나19로 인해 해외에서도 한국프로축구에 대한 관심이 높아진 만큼, 한국프로축구 선수들의 NFT 서비스가 글로벌 시장에서도 관심을 끌 것으로 기대하고 있다"며 "향후 양사는 후원 협약식 예정하고 있으며, 이를 통해 상호 협력과 발전을 모색하기로 했다"고 말했다.

NFT 사업은 미국 대퍼랩스사가 NBA TOPSHOT을 진행하며 큰 성과를 이루고 있는 사업이다. 블루베리NFT는 이번 케이리그와의 계약으로 국내 프로스포츠 NFT에 선두주자로써 본격적인 사업에 시동을 걸게 됐다.

회사 관계자는 “프로축구연맹과의 계약을 통해 국내 프로스포츠 NFT 사업 본격화를 알라며 국내외 다른 프로스포츠와 엔터테인먼트등 다른 분야로도 사업을 확장해 나가며 NFT 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

