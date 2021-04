국가 지식재산 관리 10주년…지식재산의날 슬로건 공모전

국가지식재산위원회 4월26~5월9일까지 모집

[아시아경제 김봉수 기자] 국가지식재산위원회는 26일부터 다음달 9일까지 지식재산의 날(9월4일)을 기념하기 위한 '2021년도 지식재산의 날 슬로건 공모전을 진행한다.

이번 행사는 지식재산에 대한 국민들의 관심을 유도하고, 지식재산의 가치와 중요성에 대한 핵심 메시지를 대중의 눈높이에 맞게 전달할 수 있는 슬로건을 발굴하기 위해서다. 지식재산에 관심이 있는 국민 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 올해 '지식재산의 날' 홈페이지를 통해 20자 이내의 슬로건을 제출하면 된다.

최우수작(국가지식재산위원장상) 1점, 우수작 2점, 장려상 4점 등 총 7점에 대해서는 상장과 상금을 수여할 예정이다.

수상작은 올해 지식재산 관련 각종 행사 및 홍보에 활용할 계획이며, 공모전에 대한 보다 자세한 사항은 국가지식재산위원회 홈페이지 및 지식재산의 날 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 올해는 정지식재산기본법이 2011년 5월19일 제정되고 국가지식재산위원회가 2011년 7월28일 출범 한 지 10년이 되는 해다.

