"이익이 더 크다" 美 CDC 자문기구, 얀센 백신 접종 재개 권고(상보)

"혈전 부작용 보다 접종 이익이 훨씬 커"

혈전 부작용 표시 후 접종 재개 예정

CDC, 임산부도 백신 접종 권고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 혈전 발생 문제로 중단했던 존슨앤드존슨의 자회사 얀센의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 재개에 나설 전망이다.

23일(현지시간) 미국 질병통제예방센터(CDC)의 자문기구인 예방접종자문위원회(ACIP)는 긴급회의를 열고 얀센 백신 접종 재개를 표결, 찬성 10표 반대 4표 기권 1표로 이같이 결정했다. 이는 얀센 백신 사용 중단을 권고한 지 열흘만이다.

ACIP는 얀센 백신 접종의 이익이 희귀 혈전으로 인한 위험을 능가한다며 이같이 결정했다.

미국 식품의약국(FDA)은 얀센 백신에 50세 미만 여성의 경우 백신 접종 시 혈전 위험이 있음을 표시하기로 했다. 회사 측도 이런 조치에 동의했다.

CNN은 로셸 월런스키 CDC 국장이 얀센 백신에 대한 수정된 비상 사용 승인에 서명하면 얀센 백신 접종이 재개될 것이라고 전했다.

월렌스키 CDC 국장은 이날 백악관 브리핑에서는 임신부도 코로나19 백신을 맞을 것을 권고했다.

월렌스키 국장의 이날 발언은 22일 임신부의 코로나19 백신 접종이 위험하지 않다는 CDC의 연구 결과가 발표 후 나왔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr