김해시, 인구정책 UCC 공모展 … 5월 한달간

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 인구문제에 대한 시민의 관심을 제고하고 사회적 공감대 형성하고자 '인구정책 UCC 공모전'을 개최한다고 23일 밝혔다.

참가 자격은 김해시 인구정책에 관심 있는 누구나 참가할 수 있다. 참가 신청은 시청 홈페이지에서 신청서 등을 다운받아 5월 1일부터 31일까지 작품과 함께 기획재정담당관 인구정책팀 이메일로 제출하면 된다.

작품규격은 30초 ~ 3분 이내의 동영상(AVI, WMV, MP4 등의 표준 코덱, 1920×1080픽셀 이상, FHD 권장)으로 본인이 직접 제작한 작품이면서 타 공모전에서 수상 경력이 없는 작품이면 된다.

공모 주제는 결혼·출산·육아 등에 긍정적인 가치관을 심어줄 수 있는 내용으로 아이 낳고 키우기 좋은 도시 김해, 가족의 소중함과 가정의 행복함 등을 자유롭게 표현하면 된다.

응모작품 평가 항목은 적합성, 창의·고유성, 활용성, 완성도, 전달성 5가지다. 최우수상 1팀, 우수상 1팀, 장려상 3팀을 선정해 시상할 계획이다.

수상작은 시 공식 유튜브 등에 게시하고 인구문제 인식개선 교육 및 인구정책 홍보자료로 활용할 계획이다. 더욱 자세한 내용은 시청 홈페이지 공고문을 참조하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr