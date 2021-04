바이든 "美 온실가스 배출량, 2030년까지 절반으로 줄일 것"(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 기후변화 정상회의에서 2030년까지 미국의 온실가스 배출량을 2005년 대비 절반으로 줄이겠다고 발표했다. 해당 정책을 바탕으로 2050년까지 탄소배출량을 제로(0) 상태로 만들겠다는 계획이다.

22일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 이날 바이든 대통령은 화상으로 개최된 기후변화 정상회의의 기조연설 자리에서 "미국은 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 50~52% 줄일 것"이라고 강조했다. 이어 "기후변화는 전 분야에 걸쳐 심각한 위기를 불러오고 있다. 우리가 공정하고 깨끗한 경제를 만들기 위한 조치를 취한다면 지구 전체가 더 번영할 수 있다"고 강조했다.

바이든 대통령은 "기후변화에 대항해 아무런 활동을 하지 않으면 비용이 계속 증가할 것" 이라며 "세계 최대 경제대국들은 기후변화와 싸우는데 적극적으로 나서야한다"고 밝혔다. 이어 "기후변화 대응은 도덕적이며, 경제적으로 반드시 해야할 일"이라고 강조했다.

이어 "기후 대책은 경제적 기회 또한 있다"며 "미국은 2030년까지 온실가스 배출을 절반으로 감축하는 방향으로 가고 있으며 이러한 조치들은 늦어도 2050년까지는 미국 경제를 배출량 제로(0)로 만들 것입니다."라고 덧붙였다.

이날 기후변화 정상회의는 바이든 대통령의 주최로 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 포함해 주요 40개국 정상들이 참가했다. 회의는 23일까지 이어진다.

