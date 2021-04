시너지IB투자, 지노믹트리 전환사채 30억원 투자

[아시아경제 장효원 기자] 시너지파트너스그룹의 신기술금융사인 시너지IB투자는 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 14,500 전일대비 150 등락률 -1.02% 거래량 99,435 전일가 14,650 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일 close 전환사채(CB)에 30억원을 투자한다고 22일 밝혔다.

지노믹트리는 암 조기진단 사업을 주력으로 체외 암 조기진단 키트를 제조 및 판매하는 바이오 헬스케어 기업이다. 시너지IB투자는 지노믹트리의 우량한 재무현황과 암 조기진단 시장에서 차별적인 높은 기술력을 보유한 점을 투자 포인트로 삼았다.

시너지IB투자는 국내 바이오팁스 1호 운영사로서 압타바이오 등 다양한 바이오 헬스케어 기업에 팁스투자부터 후속투자까지 집행한 레퍼런스를 가지고 있으며, 시너지이노베이션 등 시너지파트너스그룹의 바이오, 제약 관계사들과 투자대상 기업에 대한 검증 및 협업을 통해 바이오 헬스케어 투자의 전문성을 확보하고 있다.

한편 시너지IB투자는 이번 투자를 포함해 올해 총 14개 기업에 515억원의 투자를 집행했으며, 기존 소부장, 그린뉴딜, 4차산업 분야에서 기술력을 보유한 바이오 헬스케어 등 다양한 영역으로 투자를 확대해 나갈 방침이다.

