[아시아경제 이민지 기자] 로체시스템즈 로체시스템즈 071280 | 코스닥 증권정보 현재가 6,310 전일대비 80 등락률 -1.25% 거래량 107,246 전일가 6,390 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일로체시스템즈, 100억 규모 단기차입 결정로체시스템즈, 삼성디스플레이와 318억 규모 장비공급 계약 close 는 22일 경기도 용신시 처인구 부근의 토지 및 건물을 197억9000만원 규모에 로봇앤드다지안에 양도한다고 공시했다. 회사 측은 “자산운용 효율성 강화와 현금유동성확보에 따른 재무구조 개선을 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr