‘언택트’ 트렌드로 단독형 주택 급부상… 단독형 테라스하우스 ‘라시에라 태전’ 분양 앞두고 주목

- 태전·고산지구 잇따른 광주 교통 호재로 이목 집중

- 코로나19로 인해 주거에 대한 인식 변화… 확장성 높은 단독형 주택 인기

신종 코로나바이러스감염증(이하 코로나19) 확산이 장기화되면서, ‘언택트(Untact)’ 트렌드가 시민 생활양식 전반적으로 영향을 미치고 있다. 주택시장도 예외는 아니다.

주택시장도 새로운 트렌드가 자리 잡고 있다. 아파트 위주의 국내 주택시장에서 단독형 주택으로 트렌드가 변하고 있는데, 독립성이 높은 단독형 주택이 ‘언택트(Untact)’ 트렌드와 잘 부합하기 때문이다.

단독형 주택의 경우 각 한 채가 독립성을 가지기 때문에 사생활 침해나 층간소음 등의 문제에서 자유롭다. 또한, 개인 정원이나 테라스, 다락방 등 다양한 서비스 면적이 제공돼 보다 넓은 공간활용이 가능하다.

최근에는 이러한 트렌드 속에서 ‘단지형 테라스하우스’에 대한 관심이 높다. 테라스가 있는 단독형 주택이 단지형태로 옹기종기 모여 아파트처럼 단지 형태를 띄는 주거 형태로, 앞서 설명한 단독주택의 장점과 함께 아파트에서 제공되는 각종 보안이나 커뮤니티 등의 시설도 제공된다는 점이 특징이다.

한 분양 관계자는 “몇 년 새 단독형 주택 분양을 원하는 수요자가 크게 늘었는데, 독립성을 가지면서도 아파트와 같이 단지 생활을 누릴 수 있다는 점이 수요자에게 가장 큰 어필 포인트로 다가가는 것 같다”고 전했다.

단지형 테라스하우스의 신규 분양 사업지로는 경기도 광주의 계획도시인 태전·고산지구에 분양하는 ‘라시에라 태전’이 있다. ㈜에이치포렛이 시행하고 ㈜안강건설이 시공을 맡는 단독형 테라스하우스 ‘라시에라 태전’은 경기도 광주시 태전7지구 B2블록(태전동 131-1)에 지하 2층~지상 4층, 전용면적 84㎡ 단일면적 76세대 규모로 조성된다. △84A1타입 22세대, △84A2타입 16세대, △84B타입 35세대, △84C타입 1세대, △84D타입 2세대 등 다양한 타입으로 계획된 단지다.

이 단지는 확장성 높은 다양한 단독형 주택만의 공간과 다양한 커뮤니티 시설, 세대별 주차공간 등 거주자 편의를 위한 다양한 시설을 제공한다. 또한, 지하에 공용주차장을 추가로 배치해 주차 혼잡을 최소화했으며 주거지역과 근생의 출입구 분리를 통해 차량 혼잡 및 동선 이동의 편의성을 더했다.

이와 함께 골프 연습장, 피트니스, 샤워실, 탈의실, 주민카페 등 거주민들을 위한 커뮤니티 시설을 약 335㎡ 규모로 운영할 계획이어서 생활 편의성 또한 한층 강화될 것으로 보인다.

‘라시에라 태전’이 속하는 태전·고산지구는 광주시의 첫 대규모 계획도시로, 지속적인 교통망 확충을 통해 크게 향상된 서울 접근성으로 주목받는 지역이다. 지난 2016년 제2영동고속도로의 개통 이후 강남·판교·분당 접근성이 획기적으로 개선되었으며 오는 2024년에는 서울~세종 고속도로의 안성~세종 구간이 개통 예정으로 서울 및 타지역으로로의 접근성이 더욱 향상될 것으로 보인다.

더불어 서울 강남구 수서역과 광주시 경기광주역을 잇는 복선전철 사업이 예비타당성 조사를 통과해 현재 사업 계획 수립 중이다. 이 밖에도 송파~양평 고속도로가 27km 규모로 추진 중으로 완공 시 양평을 통해 서울 송파구로 진입할 수 있게 되며, 위례신사선의 성남~광주 연장안 또한 계획 중이다.

‘라시에라 태전’에서는 차량으로 약 10분 거리에 위치한 이와 함께 경강선 경기광주역을 이용하면 판교역까지 10분대(3정거장), 강남역까지 30분대(7개 정거장)로 도달할 수 있으며 현재 2027년 완공을 목표로 계획 중인 수서~광주 복선전철이 개통되면 경기광주역에서 서울 수서역까지 12분이면 닿을 수 있어 서울 접근성은 더욱 좋아질 예정이다.

한편, ‘라시에라 태전’ 분양갤러리는 경기도 광주시 오포읍 능평리 415-10에 위치했으며, 4월 오픈 예정이다.

