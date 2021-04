완성형 택지지구에 들어서는 ‘동탄역 금강펜테리움 더 시글로’ 눈길

- 완성형 택지지구 새 아파트 선호도 높아… 수 억원 프리미엄도 형성

- 동탄 테크노밸리 최고 입지 선점, ‘동탄역 금강펜테리움 더 시글로’ 주목

완성형 택지지구에 들어서는 아파트는 항상 뜨거운 관심을 받는다. 특히 산업 집적 지역의 새 아파트는 직주근접이 가능하고, 입주와 동시에 체계적으로 갖춰진 도심인프라를 누릴 수 있어 더욱 선호도가 높다.

택지지구는 공공기관 주도하에 학교, 공원, 상업, 산업 시설 등이 계획적으로 들어선다. 하지만 택지지구라도 개발 초기 단계인 경우 인프라가 조성되기까지 기다려야하는 불편함이 있다. 때문에 마무리 단계인 택지지구에 공급되는 새 아파트는 수요자 선호도가 높다. 입주 후 풍부한 인프라를 편리하게 누릴 수 있기 때문이다.

부동산114에 따르면 올해 입주를 예정한 동탄2신도시 ‘동탄역 금성백조 예미지 3차’는 분양 당시 369가구(특별공급 제외) 모집에 3만9414명이 몰리며 평균 106.81대 1의 경쟁률을 기록했다. 완성된 동탄 테크노밸리의 풍부한 인프라를 입주하자마자 누릴 수 있고, 국내 최대 규모의 산업클러스터 동탄 테크노밸리 직주근접도 가능한 것이 흥행의 원인으로 분석된다.

수 억원의 프리미엄도 형성됐다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 동탄역 금성백조 예미지 3차는 작년 7월 전용면적 84㎡(27층) 분양권이 6억7680만 원에 거래되며 분양가 대비 2억 원이 넘는 웃돈이 붙었다.

부동산 전문가들은 “택지지구는 완성된 후에 더 살기가 좋아져서 해당 지역으로 이사를 가고 싶어하는 대기수요가 많아진다”라며 “특히 대규모 산업단지를 갖춘 택지지구는 직주근접에 유리한 입지를 선점한 아파트 위주로 선호도가 더욱 높게 나타난다”라고 말했다.

이러한 가운데, 동탄 테크노밸리 최고의 입지를 선점한 주상복합 아파트 ‘동탄역 금강펜테리움 더 시글로’가 5월 분양을 알렸다. 금강주택이 공급하는 이 단지는 지하 4층 지상 38층 아파트 전용면적 52㎡, 58㎡ 380가구와 지상 25층 주거용 오피스텔 전용면적 45㎡ 132실 등 수요자들이 선호하는 중소형으로만 구성된다. 세부 타입 별로는 아파트 전용면적 △52㎡ 190가구 △58㎡ 190가구며, 주거용 오피스텔 전용면적 △45㎡ 132실 등이다. 지상 1~2층에는 근린생활시설이 들어선다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로는 동탄 테크노밸리에서도 우수한 입지를 선점했다. 가까운 산업단지로 직주근접이 가능한 데다 교통입지까지 우수해서다. 단지 인근 기흥 동탄IC가 인접해 있어 경부고속도로를 통해 강남권, 분당권 등 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있다. 제2외곽순환고속도로, 용인~서울고속도로 이용도 편리하다. 인근 동탄역이 위치해 있어서 SRT를 이용하면 수서역까지 17분이면 이동할 수 있다.

개발호재도 많다. 주변 2023년 개통 예정인 GTX-A가 들어설 예정이다. 향후 개통 시 삼성역까지 18분이면 이동할 수 있다. 병점역부터 동탄신도시를 잇는 트램 2호선(예정)도 걸어서 이용할 수 있으며, 주변 인덕원 ~ 동탄을 연결하는 복선전철도 2022년 착공을 예정하고 있다.

또한 이마트(동탄점), 롯데아울렛(기흥점), 기흥 이케아와 올해 6월 문을 여는 롯데백화점(동탄점) 이용이 편리하다. 인근 이마트 트레이더스(동탄점)도 예정돼 있다. 단지 인근 늘봄초, 다원초, 다원중, 한백고 등 초·중·고교가 있다. 단지 주변으로 오산천이 흐르고, 선납숲 공원, 반석산 근린공원, 동탄 리베라CC, 화성상록CC 등이 주변에 있어서 쾌적한 주거 환경도 누릴 수 있다. 특히 동탄여울공원에는 축구장, 테니스장 등 체육시설은 물론 놀이터, 습지원, 도그파크, 음악분수, 동탄폭포, 동탄화목원 등 가족이 함께 누릴 수 있는 시설이 많다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로 아파트는 전 가구 남향 위주 판상형으로 설계해 채광과 통풍이 뛰어나고, 개방감도 우수하다. 주거용 오피스텔(1.5룸/2룸)은 테라스와 복층형 설계인 누다락(일부 실 제외)을 적용해 공간활용도를 높였다.

견본주택은 경기도 화성시 오산동 967-2620 일대 들어서며, 이에 앞서 홍보관은 경기도 화성시 동탄대로 597 일대에 위치한다. 입주는 2024년 10월 예정이다.

