KT엠모바일 '리플' 새단장…스니커즈 권리증으로 거래 편의↑

[아시아경제 차민영 기자] 스니커즈 리셀(재판매) 전문 플랫폼 ‘리플’이 스니커즈 권리증 제도를 도입해 거래 편의성을 높였다.

모바일 커머스 기업 KT 엠하우스는 작년 10월 선보인 한정판 스니커즈 리셀 플랫폼 리플을 리뉴얼했다고 22일 밝혔다.

이번 리뉴얼 핵심은 업계 최초로 거래 속도를 혁신한 '빠른 거래' 서비스다. 실물 배송 없이 리플 앱 내에서 한정판 스니커즈 소유권을 사고 팔 수 있는 기능이다. 빠른 거래는 사전에 리플에 보관을 맡겨 검수를 마친 스니커즈를 대상으로 한다. 판매자가 스니커즈를 빠른 거래로 판매하면 구매자가 실물 배송을 받는 대신 해당 상품의 권리증을 받는다. 권리증을 다시 팔 수도 있다. 배송 과정이 없어져 판매자는 기다릴 필요 없이 상품 대금을 즉시 정산받는다.

스니커즈 '보관' 서비스 역시 업계 최초로 선보인다. 보관 장소가 부족하거나 변색 등을 피해 한정판 스니커즈의 가치를 유지하고 싶을 때 리플의 보관 서비스를 이용할 수 있다. 보관 신청한 상품은 품질 검수 후 리플 스니커즈 창고에서 안전하게 보관된다. 원하는 시점에 언제든지 회수할 수 있으며 빠른 거래 상품으로 전환해 타인에게 소유권을 쉽게 판매할 수 있다.

이번 개편으로 잦은 배송과 손바뀜 과정에서 일어날 수 있는 훼손을 최소화해 한정판 스니커즈의 가치를 오래도록 보존할 수 있다.

이 밖에도 리플은 커뮤니티 기능을 도입해 MZ(밀레니얼·Z세대) 세대를 위한 소통의 공간을 마련했다. 이미지 피드 형태의 커뮤니티와 댓글, ‘좋아요’ 기능을 통해 스니커즈 관련 콘텐츠를 자유롭게 공유하고 다른 고객과 소통할 수 있다.

KT 엠하우스는 리뉴얼 기념 이벤트도 진행한다. 커뮤니티 이미지 피드에 사진을 올리거나 보관 서비스 이용 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 후기를 공유하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 한정판 스니커즈를 증정한다. 리뉴얼된 리플 서비스는 구글 플레이 스토어와 애플 앱 스토어에서 업데이트 할 수 있다.

이상만 KT 엠하우스 NewBiz 센터장은 ”한정판 스니커즈 리셀 시장 내에서 차별화된 서비스를 제공하기 위해 리플 서비스를 새롭게 단장했다”며 “고객이 원하는 기능과 혜택을 지속적으로 선보여 한정판 스니커즈 리셀 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr