[아시아경제 박소연 기자] 퍼시스 퍼시스 016800 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 12,200 등락률 +29.90% 거래량 181,153 전일가 40,800 2021.04.22 09:49 장중(20분지연) 관련기사 퍼시스, 1주당 1000원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-3일 지누스, 가구 대장주 넘본다 close 가 이틀 연속 상한가를 기록하고 있다.

퍼시스는 22일 오전 9시23분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 1만2200원(29.9%) 오른 5만3000원에 거래되고 있다.

코로나19 재확산 우려가 커지며 비대면 업무 수요가 늘어날 것이라는 기대감이 주가에 반영된 것으로 분석된다. 사무가구 전문업체인 퍼시스는 코로나19 사태로 재택근무, 화상회의 등의 수요가 늘어나며 '비대면 업무 관련주'로 분류되고 있다.

