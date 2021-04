LH, 안양 공공전세주택 경쟁률 27:1로 마감

117가구 모집에 3141명 신청…높은 품질과 저렴한 임대조건 특징

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난 8일 공고한 안양시 소재 ‘공공전세주택’ 입주자 모집 결과, 총 117가구 모집에 3141명이 신청해 평균경쟁률 27:1을 기록하는 등 높은 관심 속에 접수를 마감했다고 22일 밝혔다.

‘공공전세주택’은 공공사업자가 도심 내 넓고 쾌적한 신축주택을 매입해 중산층 가구에게 공급하는 주택으로, 고품질 자재 및 편의시설과 시세대비 저렴한 임대보증금이 특징이다.

이번에 최초로 공급한 안양 공공전세(2개동, 117호)는 1순위 총 1363명, 2순위 총 1778명이 신청해 최종 27:1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 마감됐다.

유형별로는 ‘미래타운’ 52호 모집에 1,612명이 신청해 31:1, ‘휴누림’ 62호 모집에 1,529명이 신청해 24:1의 경쟁률을 보였다.

이는 인터넷 접수분 및 초기 우편접수 물량을 집계한 것으로, 나머지 우편접수 도착 예정분까지 감안하면 경쟁률은 더 높아질 것으로 예상된다.

LH 관계자는 "월 임대료 없이 시세보다 낮은 보증금으로 입주 가능하고, 중형이상 면적에 아파트 수준의 품질을 확보해 많은 분들이 신청했다"며, "내년 말까지 비슷한 유형의 공공전세주택 1.8만호 공급이 예정돼 있어 전세난 해소에 많은 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.

