상주시, '전체인구 10%' 장애인 복지 정책 강화 … 올해 180억 투입

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시가 전체 인구 10%를 차지하는 장애인의 삶의 질 향상을 위해 장애인연금을 인상하고 공공일자리를 제공하는 등 다양한 지원사업을 적극적으로 펼쳐나가고 있다.

22일 상주시에 따르면 지난해보다 16억원 증가한 180억원의 예산을 확보한 상주시는 장애인 일자리사업, 장애인 활동지원사업, 장애인 보조기기 교부사업 등을 추진하고 있다.

상주시의 등록장애인(2021년 3월 기준)은 9506명으로, 전체 인구 9만7000여명 대비 약 10%에 달한다. 이같은 높은 비중을 차지하는 장애인의 자립생활을 위해 장애인연금 및 장애수당 지급대상을 확대하고, 근로연계를 통한 장애인의 복지 향상에 치중하고 있다.

상주시는 생활이 어려운 저소득 장애인에게 장애인연금 및 장애수당을 지원하기 위해 49억3800만원을 확보했다. 올해부터는 장애인연금 기초급여도 30만원으로 인상됐다.

이와 함께 올 한해 예산 9억500만원을 편성, 장애인에게 공공일자리를 제공하고 있다. 사회 참여 확대 및 소득 보장 지원을 위해 일자리 참여자를 선발해 배치했다. 참여자는 읍면동 행정복지센터 및 지역사회 내 유관기관에서 행정업무 보조부터 환경 정비업무 등을 담당한다.

최근 코로나19로 인해 장애인 돌봄 문제가 사회적 관심으로 떠오른 가운데, 상주시는 돌봄서비스와 관련된 예산을 증액해 총 34억900만원을 편성해 장애유형·연령대별로 빈틈없는 맞춤형 돌봄서비스 지원에 나서고 있다.

강영석 상주시장은 "장애인 복지서비스를 지속적으로 발굴해 추진함으로써 장애인이 더욱 행복한 도시가 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr