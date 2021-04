LG전자, ‘트롬 세탁기 스팀펫·건조기 스팀펫’ 동시 구매 혜택 이벤트 진행

LG 전자가 오는 4월 30일까지 전국 온·오프라인 채널을 통해 ‘펫 가전 동시구매 혜택 이벤트’를 진행한다.

LG전자는 ‘트롬 세탁기 스팀 펫(F24EDE)’, ‘트롬 건조기 스팀 펫(RH17ETE)’, ‘코드제로 A9S 펫 씽큐(A9700BPK)’, ‘퓨리케어 360도 공기청정기 펫(2단)’ 모델 중 4개의 제품을 동시 구매한 고객에게 최대 50만 원의 캐시백 혜택을 제공한다.

또 행사 모델 중 3종류의 모델을 동시 구매한 고객에게 30 만 원, 2종류의 모델을 동시 구매한 고객에게 20만 원의 캐시백 혜택을 지원한다.

트롬 세탁기 스팀 펫과 트롬 건조기 스팀 펫을 함께 구매한 고객에게도 30만 원의 특별 캐시백 혜택을 제공한다. 단, 이번 이벤트는 이달 말까지 세트 모델명으로 구매한 고객 대상에 한한다.

지난달 LG전자는 반려동물과 함께 생활하는 고객들을 위해 펫 케어 기능을 갖춘 ‘트롬 세탁기 스팀 펫’과 ‘건조기 스팀 펫’을 새롭게 선보였다.

LG 트롬 세탁기 스팀 펫의 펫케어 세탁코스는 ▲애벌세탁 ▲물을 100도(℃)로 끓여 만든 트루스팀 ▲온수헹굼을 포함한 4중 안심헹굼 등을 통해 의류에 묻은 반려동물의 배변이나 외출 시 묻은 진흙, 잔디 등 생활얼룩을 효과적으로 제거한다. 반려동물의 냄새 제거에도 유용하다.

LG 트롬 건조기 스팀 펫은 옷에 묻은 반려동물의 털을 제거하는 성능이 강화됐다. 펫케어 건조코스는 특허 받은 트루스팀을 이용해 의류에 있는 개와 고양이의 체취와 배변 냄새 제거에도 탁월하다. 구입 시 기본 제공되는 액세서리인 건조볼과 의류를 넣고 건조하면 의류에 붙어 있는 반려동물의 털을 효과적으로 제거할 수 있다.

또 해당 코스들은 반려동물 알레르기를 유발하는 대표적 원인 물질인 알레르겐을 제거하는 역할을 한다. 일본 알레르겐 전문 시험기관의 실험 결과, LG 트롬과 건조기의 팻 케어 코스를 사용하면 의류에 남은 개와 고양이 알레르겐 대표물질이 줄어든 것으로 나타났다.

LG전자 관계자는 “최근 국내 반려동물가구가 약 600만 정도로 늘어나면서 반려동물과 함께 사용하는 펫 가전에 대한 소비자들의 반응도 뜨겁다”며 “이번에 새롭게 선보인 트롬 세탁기 스팀 펫과 트롬 건조기 스팀 펫 사용을 통해 펫팸족의 의류를 깨끗하고 간편하게 관리하시길 바란다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr