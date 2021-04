[아시아경제 박소연 기자] 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 8,970 전일대비 2,070 등락률 +30.00% 거래량 4,751,778 전일가 6,900 2021.04.21 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일희림, 3분기 영업익 18억… 전년比 424%↑희림, 과천주공 8·9단지 재건축 설계 수주 close 의 주가가 급등세다.

21일 오전 9시17분 기준 희림은 전날보다 2070원(30%) 오른 8970원에 거래되고 있다.

희림은 윤석열 전 검찰총장 부인인 김건희 씨가 운영하는 '코바나콘텐츠'의 최대 후원사로 알려지면서 주가가 급등하는 것으로 풀이된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr