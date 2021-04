코스메카코리아-SM C&C, 10대를 위한 틴트 ‘티인트’ 개발

[아시아경제 이승진 기자] 코스메카코리아가 SM C&C의 '셀럽브랜드'와 10대를 위한 안전한 틴트를 개발했다고 21일 밝혔다.

SM C&C와 SM엔터테인먼트그룹 아티스트들이 협업해 제작, 판매하는 통합 브랜드 셀럽브랜드에서 코스메카코리아는 미스틱스토리 소속 배우 김수현과 함께 10대들을 위한 립 틴트 '티인트'를 개발했다.

코스메카코리아는 깐깐한 기준으로 제품을 선별하는 10대를 위해 우수한 발색력을 구현하고 청소년들이 믿고 사용할 수 있는 화장품을 선보이는 데 초점을 맞췄다.

이에 10대들이 좋아하는 배우 김수현의 메이크업 노하우를 담아 활용도 높은 색상만을 선별하고, 끈적이지 않으면서도 수분감 높은 젤리쉬 제형을 개발했다. 화장품에 들어가는 성분의 유해 가능성에 따라 등급을 나누는 EWG 그린등급의 성분을 주원료로 사용했으며 약 30종의 화학 성분 또는 유해 주의성분은 함유하지 않았다.

코스메카코리아는 “지난 해, 영유아·어린이 화장품 안전성에 대한 식약처 정책 강화 이후 연구소에서 관련 개발 역량을 크게 강화하고 있다”며 “이번 ‘티인트’ 개발에 노하우를 모두 담아낸 만큼, 해당 제품이 건전하고 안전한 유소년 화장품 문화를 조성하는 데 일조하길 바란다”고 밝혔다.

