KB마이핏통장, 생활비·비상금 목적따라 쪼개서 관리

KB국민은행 'KB마이핏 통장'

[아시아경제 박선미 기자]통장 쪼개기(통장을 여러 개로 나눠 용도에 맞게 활용하는 방법)를 실천하고 싶지만 통장을 여러 개 만들기 불편해 망설였던 고객들이라면 KB마이핏통장을 눈여겨볼만 하다.

만 18세 이상 만 38세 이하 고객이 가입할 수 있는 입출금통장인 KB마이핏통장은 하나의 통장을 관리 목적에 따라 기본비, 생활비, 비상금으로 분리해 관리할 수 있는 ‘머니쪼개기’가 핵심이다. 통장 안의 또 다른 통장이라는 신개념 서비스로, KB국민은행 전용 앱인 KB스타뱅킹이나 리브에서 생활비와 비상금 기능을 필요에 따라 온오프 버튼으로 쉽게 사용·해제 할 수 있다.

생활비는 한달 쓸 돈을 정해 KB체크카드로 사용하는 기능으로, KB체크카드를 사용함으로써 계획적인 소비를 할 수 있게 돕는다.

매월 정해진 금액을 생활비로 옮길 수 있는 생활비 자동입금 신청이 가능하며, 오늘까지 지출한 금액을 안내해 지출 관리의 편리함을 더했다. 특히 비상금으로 분리된 금액은 실적 조건 충족 시 최대 200만원 한도로 연 1.5%의 이율을 제공해 이자를 받으면서도 필요할 때 수시로 찾을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “목적별 자금이 하나의 통장에서 관리되는 만큼 금액이동 버튼으로 통장의 잔액을 쉽게 기본비로, 생활비로 또는 비상금으로 옮길 수 있어 통장을 여러 개 만들어야 하는 번거로움은 없애고 예산 관리의 편리함을 더했다"며 “KB마이핏통장이 지출 용도에 맞춰 쪼개 쓰는 재테크 습관을 만들어 줄 것"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr