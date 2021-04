서울시는 20일 0시부터 오후 6시까지 코로나19 신규 확진자가 199명 발생했다고 밝혔다. 같은 시간대 전날(19일) 116명보다 83명 많은 수치다. 19일 하루 전체 신규 확진자 수는 148명이었다. 이날 오후 6시 기준 서울 확진자 누계는 3만5975명이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr