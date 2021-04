[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 2급 간부 3명에 대한 전보를 29일자로 시행한다고 19일 밝혔다.

도시교통실장에는 백호 상수도사업본부장이 임명됐다. 백호 본부장은 2011~2014년까지 교통정책관, 교통운영관을 역임한 교통 전문가로 교통소외지역의 불편 해소 등 시민생활과 직결되는 현안을 원활히 수행 할 적임자라고 서울시는 설명했다.

상수도사업본부장은 김태균 행정국장이 맡는다.

서울시와 자치구 간 행정협력과 서울시 인사를 책임 질 행정국장으로는 예산담당관, 경영기획관, 중랑구 부구청장 등을 역임하며 다양한 행정경험이 있는 김상한 지역발전본부장이 발탁됐다.

서울시는 “이번 인사는 제38대 주요 핵심시책 성과를 극대화할 전문성을 갖춘 간부를 배치해 시정혁신을 가속화한다는 데 의미를 두고 있다”고 설명했다.

