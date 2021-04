명문 학군이 주택 시장 흥행 가른다… 우수한 교육 여건 갖춘 ‘수성 위버센트럴’

주택 시장에서 명문학군이 인접한 아파트는 전통의 ‘흥행 불패’ 단지로 통한다. 우수한 교육 여건을 갖춰 아이키우기에 안성맞춤인데다, 쾌적한 생활도 가능해서다. 특히 부동산 시장이 어린 자녀를 둔 3040세대를 중심으로 재편되면서 이러한 움직임은 더욱 거세질 전망이다.

우수한 학군을 인접한 아파트의 경우 학원을 비롯한 각종 교육시설이 잘 형성돼 있을 뿐만 아니라 학교보건법에 따라 각종 유해시설도 조성될 수 없어 주거 환경도 쾌적하다. 게다가 유명 대학으로의 진학 실적이 좋은 고등학교에 들어가려면 인접한 초·중학교에 다니는 것이 유리해 수요자들 사이에서 높은 인기를 자랑한다.

실제로 작년 2월 경기도 수원에서 분양한 ‘매교역 푸르지오 SK VIEW’는 수원중·고교 등 명문학군과 가까운 곳에 자리하고 있어 평균 145.7대 1의 높은 경쟁률로 성공적으로 청약을 마감했다. 마찬가지로 현대건설이 채드윅국제학교를 비롯한 각종 명문 학교가 위치해 있는 인천 송도국제도시에서 지난해 3월 분양한 ‘힐스테이트 송도 더스카이’도 804가구 모집에 5만8,021명이 몰리며 평균 72.17대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.

뜨거운 청약 열기에 집값 상승세도 가파르다. 실제로 ‘서울 3대 학군’ 중 하나로 불리는 대치동에 위치한 ‘대치 동부센트레빌’은 전용 146㎡가 올해 2월 초 39억2,000만원에 거래됐다. 같은 타입이 지난해 3월 31억9,000만원에 거래된 것과 비교하면 수 억 원대의 프리미엄이 붙었다. 대구의 강남으로 불리는 수성구에 위치한 ‘수성코오롱하늘채’도 전용 126㎡가 지난해 12월 15억1,000만원에 거래돼 전년 대비 2억 이상 올랐다.

업계 관계자는 “서울뿐만 아니라 수도권, 지방 광역시까지 전통 명문학군이 위치한 지역 일대 아파트의 인기가 치솟고 있다”며 “여기에 최근 정부가 고교서열화 해소 및 일반고 역량 강화방안’을 발표, 오는 2025년부터 특목고를 일반고로 전환하겠다고 예고해 전통 명문 학군에 대한 수요는 더욱 늘어질 전망이다”라고 전했다.

이러한 가운데, 대구 수성구에서 공급하는 ‘수성 위버센트럴’이 화제다.

단지는 대구광역시 수성구 수성2가 125-3번지 일원에 664가구(예정) 규모로 조성된다. 최근 소형화되고 있는 주거 트렌드에 맞춰 실수요자 선호도 높은 전용면적 59~84㎡의 중소형 타입으로만 구성되며 1군 브랜드가 시공을 맡을 예정이다. 게다가 청약통장이 없어도 자격요건만 만족하면 내 집 장만이 가능한 아파트라 수요자들의 이목이 쏠리고 있다.

각종 특화 설계도 적용된다. 단지 내에서도 충분한 휴식을 취할 수 있는 수변정원의 조성이 계획돼 있고, 아이들을 위한 어린이 놀이터도 조성될 예정이다. 게다가 대구 최초로 AIoT 음성 솔루션이 적용돼 음성 인식과 모바일 어플리케이션을 통해 편리한 관리가 가능하다. 자동차 제어, 엘리베이터 호출, 스마트커튼 등 편의 기능과 인공지능을 탑재한 공기청정 시스템 Sys Clein, 방문자 확인 등 청정·보안 시스템을 간단히 통제할 수 있다.

수성 위버센트럴은 수성구의 명품 교육환경을 그대로 누릴 전망이다. 바로 앞에 동일초등학교, 대구동중학교 등을 품은 학품아 단지인데다 대구과학고, 신명여고, 남산고등학교 등도 가깝다. 학원이 대거 밀집해 있는 범어동과도 가까워 교육 여건도 우수하다.

뛰어난 교통망도 자랑한다. 단지는 대구지하철 2호선 대구은행역과 3호선 수성시장역 사이에 위치한 더블역세권 아파트로 두 지하철역을 도보로 이용할 수 있어 시내 주요 지역으로의 빠르고 편리한 이동이 가능하다. 또한 신천대로, 달구벌대로, 신천동로, 동대구로 등 대구 도심을 관통하는 주요 도로로 빠르게 접근할 수 있어 대구뿐만 아니라 경북 지역 일대로의 광역 접근성도 뛰어나다.

다양한 자연 공간을 갖춘 점도 주목할 만하다. 단지 인근으로는 신천이 위치해 있어 신천 수변공원의 산책로를 통해 쾌적한 자연 환경을 즐길 수 있다. 이외에도 대형 근린공원인 범어공원, 야시골공원이 차로 10분 거리에 있으며 수성못유원지 이용도 용이해 4계절 에코라이프를 즐길 수 있을 전망이다.

한편, 수성 위버센트럴은 대구광역시 수성구 동대구로 123 황금빌딩 2층에 홍보관을 운영하고 있으며, 철저한 방역을 위해 홍보관 내에 방역게이트 설치 및 1일2회 방역소독을 시행하고 있으며, 방문예약을 통해서만 입장할 수 있다. 자세한 내용은 대표전화 및 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr