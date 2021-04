조성우 폴라리스오피스 회장, 주식 장내 매입… “폴라리스 그룹 수직계열화 체제 구축”

[아시아경제 장효원 기자] 조성우 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,380 전일대비 45 등락률 -1.86% 거래량 763,635 전일가 2,425 2021.04.19 15:13 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스 그룹, 우노앤컴퍼니 인수… M&A로 사세 확장 ‘속도’인프라웨어, 세원-아이에이네트웍스와 ‘폴라리스’ 그룹 출범… ESG 경영 강화인프라웨어, '폴라리스오피스'로 사명 변경 close (구 인프라웨어) 회장이 주식 장내 매입을 통해 폴라리스오피스의 잠재적 최대주주가 됐다. 폴라리스오피스를 중심으로 지배구조 수직계열화를 이뤄 그룹사 간 사업 효율성 증대 및 책임경영 강화에 나섰다.

19일 조성우 회장은 폴라리스오피스 주식 5만4200주를 장내 매수했다고 공시했다. 조성우 회장은 폴라리스오피스 전환사채(CB) 486만5938주를 보유하고 있다.

폴라리스오피스 관계자는 “조성우 회장은 오는 7월 기 보유 전환사채를 주식으로 전환해 폴라리스오피스의 최대주주로 등극할 예정”이라며 “폴라리스오피스를 중심으로 폴라리스오피스-폴라리스웍스-세원-우노앤컴퍼니 수직계열화 구조를 갖춰 효율적인 그룹 경영에 나설 것”이라고 밝혔다.

현재 폴라리스오피스의 최대주주인 세원의 특별관계자들이 보유한 CB가 주식으로 전환되면 폴라리스오피스의 최대주주는 세원에서 조성우 회장으로 변경된다. 변경 이후 조 회장의 지분은 11.57%다.

한편 폴라리스 그룹은 지난달 29일 조성우 회장 체제의 그룹 경영을 공식 선포하고 사업영역 확장에 적극 나서고 있다. 세원은 이달 14일 신성장동력 확보를 위해 가발용 합성섬유 전문제조기업 우노앤컴퍼니 지분 17.02%를 인수한다고 공시했으며 그룹사 간 사업다각화 및 신규 사업을 검토하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr