주금공, 노사 공동 '반부패·청렴 실천 결의대회' 개최

[아시아경제 송승섭 기자]주택금융공사는 19일 부산국제금융센터 본사에서 ‘반부패·청렴 실천 결의대회’를 가졌다고 밝혔다.

이번 대회는 노사 공동으로 공공기관의 부패를 척결하고 청렴 문화를 확산하기 위해 기획됐다.

행사에는 최준우 사장과 정영석 노조위원장을 포함해 임원과 부서장, 부서 청렴 리더가 참석했다. 전국 지사에서는 비대면 화상회의 방식으로 참여했다.

서약서에는 부정한 사적 이익 추구 금지, 금품?향응 수수 금지, 투명하고 공정한 업무수행과 관련된 내용이 담겼다. 서약을 위반할 경우 처벌과 불이익을 감수한다는 내용도 포함됐다.

최 사장은 “국민의 신뢰를 바탕으로 하는 공공기관 임직원들에게 청렴한 자세는 필수“라며 “부패 요소를 차단하고 청렴 문화가 확산되도록 노력하겠다”고 강조했다.

