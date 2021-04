전국 3월 주택 매매거래 10만2109건…전년比 6% 감소

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 3월 주택 매매 거래량이 10만2109건으로 집계돼 전월(8만7021건)에 비해 17.3% 증가했다고 19일 밝혔다.

이는 지난해 같은달 거래량인 10만8677건 대비 6.0% 감소한 것이다. 수도권 거래량은 4만9358건으로 전월 대비 4.1% 늘었지만 지난해에 비해선 24.1% 줄었다.

지방은 5만2751건으로 전월보다 33.2%, 지난해 같은달보다 20.9% 각각 증가했다.

아파트(6만9827건)는 전월보다 16.3% 늘었고 아파트 외 주택(3만2282건)은 19.7% 증가했다.

또 3월 전·월세 거래량(신고일 기준)은 총 21만9457건으로 집계됐다. 전월 19만9157건 대비 10.2% 증가했고, 지난해 같은달(19만9758건) 대비 9.9% 증가했다.

수도권 거래량(15만1730건)은 전달 대비 16.0% 늘었고, 지난해 같은달 대비 10.8% 증가했다. 지방(6만7727건)은 전월 대비 8.8%, 1년 전에 비해선 7.8% 늘었다.

전세 거래량은 12만5895건으로 전달보다 9.7%, 월세 거래량은 9만3562건으로 10.8% 늘었다.

자세한 내용은 한국부동산원 부동산통계시스템 또는 국토부 실거래가 공개 홈페이지에서 확인할 수 있다.

