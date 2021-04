제네시스 첫 전기차 공개 "세계 시장 본격 공략"

제네시스, G80 기반의 첫번째 전기차 모델로 고급 대형 전동화 세단 기준 제시

[아시아경제 이창환 기자] 제네시스가 19일 첫번째 전기차를 공개했다. 제네시스는 이날 중국 상하이에서 개최된 국제모터쇼에서 브랜드 최초의 전기차인 ‘G80 전동화 모델’을 선보였다.

제네시스가 첫 전기차를 중국에서 공개한 것은 향후 중국과 세계 전기차 시장을 동시에 공략하겠다는 포부로 해석된다. 중국 자동차 시장은 현대차가 판매 부진으로 수년째 고전하고 있는 곳이다.

현대차그룹은 제네시스를 비롯해 아이오닉 5 등 고급 친환경차를 바탕으로 중국시장에서 점유율을 확대한다는 전략이다.

G80 전동화 모델은 뛰어난 성능과 디자인이 특징이다. 87.2kWh의 대용량 배터리가 탑재돼 최대 주행가능거리는 427km에 달한다. 350kW급 초급속 충전 시 22분이내에 배터리 용량의 10%에서 80%까지 충전도 가능하다.

G80 전동화 모델은 AWD(사륜구동) 단일 모델로 운영된다. 최대 출력 136kW, 최대 토크 350Nm의 힘을 발휘하는 모터를 전륜과 후륜에 각각 적용해 합산 최대 출력 272kW, 합산 최대 토크 700Nm의 동력성능을 갖췄다. 이를 통해 정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는 시간을 의미하는 제로백은 4.9초에 불과하다.

모터와 구동축을 주행상황에 따라 분리하거나 연결할 수 있는 디스커넥터 구동 시스템(DAS)을 탑재해 구동 방식도 자유롭게 전환한다. 불필요한 동력손실을 최소화하고 효율적인 주행이 가능케 해주는 기술이다. 복합전비(연비)는 19인치 타이어 기준 4.3km/kWh다.

G80 전동화 모델에는 차량 내부에서 외부로 일반 전원(220V)을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load)기능이 적용됐다. 언제 어디서나 전자기기를 제약없이 사용할 수 있게 해준다.

태양광을 이용해 차량의 배터리를 충전하는 ‘솔라루프’도 적용됐다. 솔라루프를 통해 하루 평균 730Wh의 전력을 충전할 수 있는데 이를 연간으로 환산하면 최대 약 1150km의 추가 주행가능거리를 확보할 수 있다.

최신 기술로 소음 최소화, 부드러운 승차감 장점

정숙한 실내와 부드러운 승차감도 G80 전동화 모델의 특징이다. 제네시스는 브랜드 최고 수준의 정숙성 확보를 위해 능동형 소음 제어 기술인 ANC-R를 G80 전동화 모델에 적용했다.

전면부 그릴은 공기역학적 효율을 고려한 전기차 전용 G-매트릭스 패턴으로 제네시스 고유의 전기차 이미지를 구현했다. 그릴 상단에 위치한 충전구는 닫았을 때 충전구의 경계가 드러나지 않아 그릴의 일부처럼 보인다. 측면부는 공력성능을 고려해 터빈(turbine) 형상의 신규 19인치 전용 휠을 적용했다.

제네시스는 이날 모터쇼에서 1800㎡ 규모의 전시공간에 G80 전동화 모델을 비롯해 제네시스 엑스 콘셉트카와 함께 대표 고급 세단 G80 2대, 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) GV80 4대 등 총 8대를 전시했다.

마커스 헨네 제네시스 중국 법인장은 "G80 전기차 모델의 세계 첫 공개는 중국 시장에 대한 제네시스 브랜드의 의지를 보여준다"며 "제네시스는 대표 모델인 G80와 GV80를 중심으로 중국 고객을 위한 차별화된 고객 경험을 통해 진정성 있는 관계를 구축할 것"이라고 말했다.

한편 제네시스는 지난 2일 상하이에서 브랜드 출시 행사를 열고 본격적인 중국 시장 진출을 선언한 바 있다. 지난 8일 상하이에 중국 내 첫번째 제네시스 브랜드 체험공간 ‘제네시스 스튜디오 상하이’를 개관했으며 내달 중 청두에 두번째 브랜드 체험 공간을 마련할 계획이다.

