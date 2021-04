러시아 發 호재 떴나? '이 종목' 오를 수밖에

▶▶실시간 상승 종목 정보 무료로 뿌립니다 (클릭)

정확한 주식분석으로 개인투자자들에게 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 조만간 떠오를 것으로 예측되는 종목들을 단독으로 분석해 내놓았다.

♣러시아 백신 관련주♣

#이**지* (0**8*0)

최근 코로나19 백신의 수급난이 가중되면서 그 대안으로 러시아산 백신이 떠오르고 있다. 이에 따라 생산능력 증강을 위해 세계 여러 나라에 기술이전을 타진하고 있으며, 국내에서는 '이 기업'이 수주하여 4월 말부터 시생산에 들어갈 예정이다. 향후 백신 수급 문제로 러시아산 백신의 공급량이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 관련주 매수를 서둘러야만 한다.

▶▶완전 무료, 관련 종목 투자 전략 받아보기 (클릭)

♣메타버스관련주♣

#***트*텝 (289220)

네이버 브이앱 아이유의 VFX 쇼케이스에 '이 회사'가 관여했다는 소식이 알려진 후 '이 회사' 주가가 엄청난 상승세를 보이고 있다. AR 특수효과에 있어 독보적인 기술력을 갖춘 '이 회사'는 네이버와 에스엠 등 안정적인 거래처 확보를 토대로 연간 50% 이상 성장할 것으로 보인다. 메타버스 시대의 선도주자인 만큼 최소 3개월간 엄청난 상승을 이어갈 것으로 예측된다. 관련 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶빨리 잡아야 하는 '메타버스 선두주자' ▶상세 정보 받기 (클릭)

관심종목: 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,540 전일대비 200 등락률 +3.15% 거래량 9,891,070 전일가 6,340 2021.04.19 13:34 장중(20분지연) 관련기사 팬오션, 620억원 규모 LNG 벙커링선 장기 대선계약 체결팬오션, LNG 벙커링선 620억 규모 장기 대선계약팬오션, 커뮤니티 활발... 주가 -1.44%. close , 보해양조 보해양조 000890 | 코스피 증권정보 현재가 1,230 전일대비 210 등락률 -14.58% 거래량 33,821,868 전일가 1,440 2021.04.19 13:34 장중(20분지연) 관련기사 "어서 빨리 낚아채가세요" 정말 좋은 종목입니다독보적 기술력으로 시장 장악, '이 종목' 주목하라美 나스닥 상장 소식!! ‘치료제’ 바이오 대장 株! 주가 올라갑니다 close , 수산중공업 수산중공업 017550 | 코스피 증권정보 현재가 6,380 전일대비 110 등락률 +1.75% 거래량 5,007,464 전일가 6,270 2021.04.19 13:34 장중(20분지연) 관련기사 주식시장에 특이점 왔다...'신기술'로 무장한 특급 유망주다음 주입니다 글로벌 1위 대규모 투자 관련 지금 저점 매수하세요!!“시간이 지날수록 당신만 손해” 이 시점에 꼭 매수할 종목들 close , 에이프로젠 KIC 에이프로젠 KIC 007460 | 코스피 증권정보 현재가 2,215 전일대비 20 등락률 -0.89% 거래량 3,255,399 전일가 2,235 2021.04.19 13:34 장중(20분지연) 관련기사 내일 급상승 예측되는 특이 종목들美 FDA 긴급승인!! 글로벌 바이오 황제 株 대규모 위탁생산소식!!<화제의테마> 늦게 알 수록 당신만 손해, 지금 꼭 잡을 종목들 close , CS CS 065770 | 코스닥 증권정보 현재가 6,890 전일대비 390 등락률 +6.00% 거래량 8,338,804 전일가 6,500 2021.04.19 13:34 장중(20분지연) 관련기사 당신의 계좌를 뜨겁게 해줄 초특급 유망주들글로벌 임상 돌입!! 변이 잡는 백신 나온다!! 속! 시원하게 말씀드립니다美 바이든 발표했습니다!! “친환경” 관련주 지금 저점 매수하세요!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.