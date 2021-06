[특징주]'김동연 테마' 보해양조 강세

[아시아경제 박소연 기자]김동연 전 경제부총리가 조만간 대권 도전 선언을 할 것이란 보도가 나오면서 보해양조 보해양조 000890 | 코스피 증권정보 현재가 1,265 전일대비 70 등락률 +5.86% 거래량 35,362,319 전일가 1,195 2021.06.21 14:45 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨"빠르게 대응할 수 있는 투자전략" 빨리 확인하세요 close 가 강세다.

보해양조는 시가총액 1724억원으로 코스피 671위 기업이다. 상장주식수는 1억3678만5979주다. 액면가는 1주당 500원이다.

보해양조는 임지선 대표이사 부사장이 미시간대학교 학사 출신으로 미시간대 정책학 석·박사인 김동연 전 경제부총리 동문으로 알려지며 테마주로 묶였다.

보해양조는 1952년 주류제조 및 판매를 목적으로 설립됐으며 1988년 유가증권시장에 상장했다.

소주, 과실주, 리큐르, 탁주, 일반증류주, 위스키, 식음료의 제조 및 판매를 주된 영업으로 하고 있다.

잎새주, 보해복분자주, 복받은 부라더, 연남연가, 살균막걸리 순희 등 신제품을 지속적으로 출시하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr