국토부 "티맵 이용해 고속도로 미납통행료 조회·납부 가능"

[아시아경제 문제원 기자] 앞으로 모바일 내비게이션 '티맵(T-map)'을 이용해 고속도로 미납통행료 조회, 납부가 가능해진다.

국토교통부와 한국도로공사는 19일부터 티맵을 이용해 미납통행료를 조회할 수 있으며 신용카드나 계좌이체를 통해 즉시 납부도 가능하게 된다고 18일 밝혔다.

도로공사는 이를 위해 지난 15일 ㈜티맵모빌리티와 서비스 제공 업무협약을 체결했다. 티맵은 전체 가입자가 1850만명에 달한다.

고속도로 요금소와 휴게소에서 주로 이뤄지던 미납통행료 납부가 모바일로 확대돼 코로나19 시대 비대면 민원처리를 선호하는 고객에게 더 편리한 고속도로 통행료 납부서비스를 제공하게 된다.

도로공사는 서비스 이용 활성화를 위해 서비스 개시일로부터 한달간 이용고객을 대상으로 추첨을 통해 하이패스 단말기 100대와 주유권(3만원) 300매를 제공할 예정이다.

이상헌 국토부 도로정책과장은 "코로나19에 따른 방역 강화는 물론 통행료 수납편의 향상 및 접근성 제고를 위해 비대면 납부서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

