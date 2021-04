[아시아경제 류태민 기자] KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 220 등락률 -2.38% 거래량 155,689 전일가 9,230 2021.04.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일KC코트렐, 주가 1만 1950원 (-1.65%)… 게시판 '북적'KC코트렐, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 5.08% ↑ close 은 운영자금과 채무상환자금 확보를 위해 316억9400만원 규모의 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다. 주당 액면가는 6890원으로 일반공모증자방식으로 발행한다.

