서울금융복지상담센터-연세대 치과대학·병원, 금융취약계층에 틀니·치과진료

연세대 치과대학·병원과 업무협약…체계적 복지연계체계 갖추고 대상자 적극 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시복지재단은 연세대학교 치과대학·병원과 손잡고 악성부채로 인한 생계곤란으로 치아건강이 심각하게 악화됐지만 치료받지 못하는 금융취약계층에게 틀니, 잇몸, 발치와 같은 치과치료를 무료로 지원한다.

16일 서울시복지재단 내 서울금융복지상담센터는 연세대학교 치과대학·병원과 '금융취약계층 구강건강증진 치과치료지원' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

센터는 지난 2016년부터 연세대학교 치과대학·병원의 ‘선한치과와 굿피플’ 프로젝트를 통해 채무상담을 받으러 오는 금융취약계층이 치과치료를 받을 수 있도록 복지서비스를 연계해왔다. 현재까지 11명이 무료로 치과치료를 받았다.

이번 협약으로 센터는 금융취약계층을 위한 체계적인 복지서비스 연계체계를 갖추고 지원대상을 확대하게 된다. 채무상담 과정에서 치과치료가 필요한 취약계층을 적극 발굴하고 연세대 치과대학·병원과 연계해 치료를 지원한다. 특히 채무자 뿐 아니라 채무자의 아동자녀(18세 이하)까지 지원한다.

지원대상은 센터에서 채무상담을 받는 기초생활수급자, 법정 차상위계층으로 치과치료가 시급한 시민이다. 비용부담이 크거나 장기치료가 필요한 틀니제작, 잇몸치료, 발치, 신경치료 등을 지원한다.

한편 서울금융복지상담센터는 가계 빚으로 고통 받는 시민에게 ?공공재무상담·금융교육을 통한 ‘악성부채 확대예방’ ?가계부채 규모관리를 위한 공적채무조정(개인파산, 개인회생) 지원 ?빚으로 넘어진 시민이 다시 일서서기 위한 주거·일자리 등 복지서비스 연계 등 다양한 금융복지서비스를 제공하고 있다.

중앙센터를 포함해 시청, 성동, 마포, 도봉, 금천, 영등포, 양천, 송파, 중랑, 구로, 성북, 관악, 노원, 강남센터 등 14개 지역센터가 각 자치구에 위치해 있으며, 각 센터에는 금융·법률·사회복지 전문가로 구성된 금융복지상담관이 상근하고 있다.

김의성 연세대학교 치과대학 학장은 “기독정신을 바탕으로 연세대학교 치과대학의 사명과 비전을 실천하게 되어 감사드린다. 코로나로 모두가 힘든 시기이지만, 치과치료 사각지대에 있는 분들의 구강건강증진을 위해 힘쓰겠다”고 말했다. 심준성 연세대학교 치과대학병원장은 “이번 업무협약이 치과 치료를 받기 어려웠던 금융취약계층에게 많은 도움이 되기를 기대한다. 앞으로도 시민을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr