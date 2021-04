[아시아경제 류태민 기자] 솔루엠은 오는 19일 본사에서 해외 투자기관을 대상으로 당사 이해도 증진과 투자유치를 위한 기업설명회를 갖는다고 15일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr