국민은행, KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나 개최

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 15일 KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나를 유튜브 라이브 방송으로 진행했다고 밝혔다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나는 은퇴설계 전반부터 부동산, 세금, 법률, 투자설계까지 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램이다. 지난해 4월부터 현재까지 유용한 정보제공과 풍성한 경품제공으로 많은 고정 시청자를 확보하고 있다.

이번 세미나에서는 이호용 KB국민은행 WM스타자문단 세무사의 ‘합법적인 증여세 절세전략’에 대한 강의가 진행됐다. 지난해 보유세가 큰 폭으로 증가하면서 증여에 대한 관심이 높아지는 상황에서 다양한 증여세 절세 전략과 사례를 소개했고, 강의 내용과 관련된 퀴즈를 출제해 시청자의 참여를 이끌어냈다.

KB국민은행 관계자는 “5월에는 변호사와 함께 부자가 되기 위해 꼭 알아야 할 법률상식에 대한 세미나를 준비하고 있다”며, “인터넷 포털사이트에서 KB골든라이프X를 검색하거나 홈페이지를 직접 접속하면 세미나 외에도 건강·라이프정보·금융·참여 등 다양한 분야의 정보도 이용 가능하다”고 전했다.

