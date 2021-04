영암군, 75세 이상 백신접종 시작…전동평 군수 관계자 격려

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군이 15일부터 내달 말까지 75세 이상 어르신을 대상으로 영암읍 실내체육관에 위치한 코로나19 백신접종 센터에서 예방접종을 실시한다.

영암군에 따르면 이번 접종 인원은 75세 이상 주민 중 사전 예약동의자 6122명(동의율 85.59%)과 노인시설 5개소 입소자와 종사자 163명을 포함해 총 6285명이다.

접종은 화이자 백신으로 3주 간격 2회 접종할 것이며 일정은 15일 영암읍, 덕진면부터 차례대로 실시하며 읍·면에 버스 8대를 순환 운행해 대상자들을 수송한다.

코로나19 백신접종은 예약제로 운영되며 반드시 예약한 날에 예방접종센터를 방문해야만 백신을 맞을 수 있다.

한편 영암군에서는 접종을 마친 독거어르신들의 경우 접종 후 3일 동안 유선 또는 방문을 통해 접종 후 이상 반응 모니터링을 시행 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 할 것이다.

군은 안전한 접종을 위해 지난 7일 접종센터를 설치 모의 훈련을 시행 했으며 접종센터 내 CCTV 설치, 백신 보관 냉동고와 자가 발전기 및 무정전전원장치를 추가로 설치해 정전사태 등 만일의 상황에 철저히 대비했다.

전동평 군수는 “코로나19 예방접종을 통해 영암군민이 하루빨리 면역력을 획득해 마스크를 쓰지 않는 영암이 되길 기대한다”고 말했다.

