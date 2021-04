황희 문화체육관광부 장관은 14일 한국국제문화교류진흥원 원장에 정길화씨를 임명했다. 임기는 3년이다. 정 원장은 MBC에서 PD, 홍보심의국장을 거쳐 중남미지사장 겸 특파원을 역임했다. 퇴직 뒤에는 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스 자문위원과 아주대 문화콘텐츠학과 교수를 겸임하며 콘텐츠·문화교류 전문가로 활동했다. 한국국제문화교류진흥원은 해외 문화교류 및 협력사업을 수행하기 위해 2018년 2월 국제문화교류 진흥 전담기관으로 지정된 문체부 공직 유관단체다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr